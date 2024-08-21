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«Валиеву дисквалифицировали»: бывший российский теннисист об оправдании Синнера

Экс-теннисист Чесноков назвал несправедливым оправдание Синнера после допинга

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Yves Herman/Reuters

Финалист Кубка Дэвиса, бывший российский теннисист Андрей Чесноков назвал несправедливым тот факт, что первую ракетку мира, представителя Италии Янника Синнера оправдали после положительных допинг-тестов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Однажды Сирена Уильямс не сдала тест офицеру WADA. Если бы такая история была с любым другим спортсменом, то его бы дисквалифицировали. Ту же Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Вы офигели? У нее было ничтожество какое-то в организме. В этом мире есть абсолютная несправедливость к другим спортсменам», — заявил Чесноков.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Ранее французский теннисист удивился тому, что Синнер был оправдан после применения допинга.

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