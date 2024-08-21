Губерниев назвал беременность олимпийской чемпионки Степановой мудрым решением

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале похвалил олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Веронику Степанову, которая пропустит предстоящий сезон-2024/25 из-за беременности.

«Молодец, Ника! Самое мудрое решение по нынешним временам!» — написал Губерниев.

Российская лыжница объявила о пропуске сезона и о том, что готовится стать матерью, 21 августа, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

Ранее фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности.