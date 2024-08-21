«Атланта» опубликовала видео с первой тренировки Миранчука

Пресс-служба американского клуба «Атланта Юнайтед» на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видео с первой тренировки российского полузащитника Алексея Миранчука вместе с командой.

В видео запечатлена подборка взаимодействий Миранчука с партнерами, где он сделал голевой пас, а также клуб показал общение российского футболиста с болельщиками.

Официально о трансфере игрока из «Аталанты» было объявлено 30 июля.

Миранчук выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году.

Ранее Миранчук произнес речь перед партнерами в «Атланте».