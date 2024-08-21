Стало известно, когда Месси вернется на поле после травмы

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в скором времени присоединится к общей группе на тренировках. Об этом сообщает журналист Эрнан Клаус на своей странице в социальной сети X.

По его информации, форвард нацелен на скорое восстановление. Месси теоретически может появиться на поле в матче МЛС с «Чикаго» (1 сентября), однако клуб не собирается торопиться с его восстановлением. Задачей медицинского штаба команды является восстановление игрока к матчу против «Филадельфии», который состоится 15 сентября.

Месси получил повреждение и был заменен на 66-й минуте финального поединка с Колумбией. Счет к этому моменту пока не был открыт.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч между Аргентиной и Колумбией завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее Месси одним словом описал скандальное поражение Аргентины на ОИ-2024.