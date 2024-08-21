УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение изменить гимн Лиги чемпионов в новом сезоне. Информация об этом появилась в Telegram-канале Okko Sport, стриминговый сервис с сезона-2024/25 будет транслировать еврокубки.

УЕФА решил вернуться к оркестровой версии, которая в последний раз звучала в финале 2006 года, где испанская «Барселона» обыграла английский «Арсенал». В новой версии сделан акцент на лирическую составляющую композиции. В прошедших первых матчах раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2024/2025 гимн турнира звучал в новом исполнении.

С нового сезона также в розыгрыше турнира будут участвовать не 32 команды, как было раньше, а 36. Изменен также формат проведения — раньше клубы делились на группы, теперь будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале турнира переиграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Позднее испанский клуб также завоевал Суперкубок ЕФА, одолев итальянскую «Аталанту».

Ранее осечку «Зенита» в чемпионате России назвали ожидаемой.