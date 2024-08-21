Кафельников заявил, что Синнер должен быть наказан из-за допинга

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников оценил ситуацию с оправданием лидера текущего рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, представителя Италии Янника Синнера, который не получил серьезного наказания за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Снятием очков по сути признали, что Синнер принимал что-то запрещенное. Допинг — это зло. Я не приветствую это ни в какой степени: ни в маленьких, ни в больших дозах. Если ты сделал что-то запрещенное и перешел определенную черту, должен за это понести наказание, случайно это было или нет», — заявил Кафельников.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Ранее французский теннисист удивился тому, что Синнер был оправдан после применения допинга.