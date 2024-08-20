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В «Локомотиве» ответили на вопрос, перейдет ли футболист Баринов в «Алавес»

Нагорных: вопроса Баринова и «Алавеса» в повестке нет

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о будущем российского полузащитника Дмитрия Баринова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вопроса Баринова и «Алавеса» сегодня нет на повестке. Сейчас мы никого не готовы отпускать», — заявил Нагорных.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что после ухода группы футболистов лидерами команды стали капитан Дмитрий Баринов и вратарь Илья Лантратов.

Баринов является воспитанником железнодорожников, с которым выигрывал все турниры на внутренней российской арене. В составе родной команды он провел 220 встреч, в которых отличился десятью забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

В пяти прошедших турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» одержал четыре победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), а также один раз проиграл московскому «Динамо» (1:3).

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее известный комментатор рассказал, какие футболисты нужны «Спартаку».

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