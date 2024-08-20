Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новичок «Авангарда» заявил, что готов к российской зиме

Новичок «Авангарда» Кэсселс: интересно посмотреть, как в Омске будет зимой

close
100%
«Авангард»

Новичок «Авангарда» американский нападающий Коул Кэсселс заявил, что готов к холодной зиме в Омске. Слова хоккеиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Жена позаботилась — все упаковала. Она тоже собирается, купила нашей дочке теплый, дорогой комбинезон. Даже интересно, насколько здесь будет холодно зимой», — заявил Кэсселс.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее игрок магнитогорцев Дмитрий Силантьев оценил шансы команды на второе чемпионство подряд.

«Авангард» в минувшем розыгрыше дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. На этой стадии омичи в семиматчевой серии уступили будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» 3-4.

Ранее КХЛ внесла серьезное изменение в правила.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами