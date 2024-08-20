Новичок «Авангарда» заявил, что готов к российской зиме

Новичок «Авангарда» американский нападающий Коул Кэсселс заявил, что готов к холодной зиме в Омске. Слова хоккеиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Жена позаботилась — все упаковала. Она тоже собирается, купила нашей дочке теплый, дорогой комбинезон. Даже интересно, насколько здесь будет холодно зимой», — заявил Кэсселс.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее игрок магнитогорцев Дмитрий Силантьев оценил шансы команды на второе чемпионство подряд.

«Авангард» в минувшем розыгрыше дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. На этой стадии омичи в семиматчевой серии уступили будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» 3-4.

Ранее КХЛ внесла серьезное изменение в правила.