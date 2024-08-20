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Бывшая жена Кокорина показала себя в мини-бикини с необычного ракурса

Бывшая жена Кокорина Валитова сфотографировалась в мини-бикини

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dariavalitova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дарья Валитова, бывшая гражданская жена российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новой фотографией.

Кадр Валитова, которая лежит, сделала чуть сверху. Она позирует в черном мини-бикини.

Кокорин и Валитова познакомились в 2013 году. На тот момент форвард выступал за московское «Динамо» и был в отношениях. Позднее Валитова в честь футболиста набила себе на правой руке тату «К9» (фамилия и игровой номер нападающего).

В 2017 году у пары родился сын Майкл. Молодые родители создали своему ребенку отдельный аккаунт в социальных сетях, где публиковали фото и видео с малышом.

В 2018 году Кокорин попал в тюрьму. Он стал фигурантом уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Нападающий в одном из заведений столицы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму, и получил реальный срок. В сентябре 2019 года он вышел по УДО.

В конце 2021 года Валитова сообщила о расставании с футболистом.

Ранее самая сексуальная болельщица ЧМ-22 выложила фото в бикини.

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