«Динамо» проявляет интерес к двум футболистам

Московское «Динамо» хочет подписать двух футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бело-голубые проявляют интерес к игроку бразильского «Крузейро» Артуру Гомесу. 26-летний бразилец может сыграть на позиции крайнего полузащитника или нападающего. Ранее он выступал за португальские клубы «Эшторил» и «Спортинг». Сообщается, что игрок готов к переезду в Россию.

В случае неудачи, второй опцией для «Динамо» является 31-летний иранец Алиреза Джаханбакш, который играл за английский «Брайтон» и «Фейеноорд» из Нидерландов, а сейчас находится в статусе свободного агента.

Московское «Динамо» одержало четвертую победу на старте сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче пятого тура бело-голубые обыграли «Крылья Советов».

Во шестом туре РПЛ «Динамо» сыграет в дома с «Краснодаром». Игра состоится 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Крылья Советов» сыграют дома с «Пари НН». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 15:00 по московскому времени.

Ранее защитник «Динамо» похвалил работу Сергея Паршивлюка в качестве тренера.