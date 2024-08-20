Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский теннисист удивился тому, что Синнер был оправдан после применения допинга

Французский теннисист Пуй возмутился решением по делу о допинге у Синнера

close
100%
MAGO/Sandrine Thesillat/Global Look Press

Бывшая 10-я ракетка мира, французский теннисист Люка Пуй возмутился решением Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу о допинге у итальянца. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«А как насчет игроков, которые были отстранены всего за три неявки и ни разу не сдавали положительный тест?» — поинтересовался Пуй.

20 августа стало известно, что итальянский теннисист Янник Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. В организации не нашли серьезных поводов для его дисквалификации.

В июле 2024 года 23-летний итальянец отказался от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

«У меня обнаружили тонзиллит, и врачи мне настоятельно порекомендовали пропустить олимпийский турнир. Для меня это является большим разочарованием, ведь Игры были одной из главных моих целей на сезон», — заявил Синнер.

Ранее США обвинили в наличии огромного рынка распространения допинга.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами