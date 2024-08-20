Французский теннисист удивился тому, что Синнер был оправдан после применения допинга

Бывшая 10-я ракетка мира, французский теннисист Люка Пуй возмутился решением Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу о допинге у итальянца. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«А как насчет игроков, которые были отстранены всего за три неявки и ни разу не сдавали положительный тест?» — поинтересовался Пуй.

20 августа стало известно, что итальянский теннисист Янник Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. В организации не нашли серьезных поводов для его дисквалификации.

В июле 2024 года 23-летний итальянец отказался от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

«У меня обнаружили тонзиллит, и врачи мне настоятельно порекомендовали пропустить олимпийский турнир. Для меня это является большим разочарованием, ведь Игры были одной из главных моих целей на сезон», — заявил Синнер.

Ранее США обвинили в наличии огромного рынка распространения допинга.