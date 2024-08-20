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Президент федерации гребли оценил желание Дуды стать главой МОК

Президент ВФГБК Архипов: пусть поляки только попробуют захватить МОК

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов считает, не стоит ждать улучшения отношений между Россией и Международным олимпийским комитетом (МОК), если главой организации станет президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит «Матч ТВ».

«И так уже WADA руководит поляк, этого достаточно. Пускай поляки только попробуют захватить власть в МОК. От этого польского кандидата во главе МОК не приходится ожидать позитива в сторону России», — заявил Архипов.

11 августа президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации.

Томас Бах, который возглавляет МОК сейчас, не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года. Бах является главой МОК с осени 2013 года.

Дуда не сможет принять участие в выборах президента Польши в 2025 году, так как конституция запрещает главе государства занимать должность более двух сроков.

Ранее Николай Валуев назвал Баха стариканом.

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