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В ATP отреагировали на ситуацию с допингом теннисиста Синнера

ATP: рады, что не было обнаружено вины Синнера

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EDGAR SU/REUTERS

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила заявление по поводу ситуации с итальянцем Янником Синнером, который избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста. Об этом сообщает официальный аккаунт организации в социальной сети X.

«Мы рады, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Синнера. Эта ситуация была непростой для него и его команды», — говорится в заявлении.

19 августа стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, однако лишен денег и очков за турнир в Индиан-Уэллсе.

В июле 2024 года 23-летний итальянец отказался от выступления на Олимпиаде в Париже.

«У меня обнаружили тонзиллит, и врачи мне настоятельно порекомендовали пропустить олимпийский турнир. Для меня это является большим разочарованием, ведь Игры были одной из главных моих целей на сезон», — заявил Синнер.

Ранее победный матч россиянина назвали неожиданностью Уимблдона.

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