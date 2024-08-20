Итальянского теннисиста не дисквалифицируют после двух положительных допинг-тестов

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Об этом сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

«Первая проба Синнера на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе показала низкую концентрацию клостебола. Спустя восемь дней вторая проба дала такой же результат. Результаты Синнера, призовые и рейтинговые очки с этого турнира были аннулированы», — говорится в сообщении ITIA.

Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

В июле 2024 года 23-летний итальянец отказался от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

«У меня обнаружили тонзиллит, и врачи мне настоятельно порекомендовали пропустить олимпийский турнир. Для меня это является большим разочарованием, ведь Игры были одной из главных моих целей на сезон», — заявил Синнер.

Ранее Андрей Рублев раскрыл, с какими сложностями столкнулся в матче против Синнера.