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Тренера «Коломны» вызвали в РФС после исторического поражения от «Амкала»

Тренер «Коломны» Куранов: меня вызвали в РФС после поражения от «Амкала»

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Главный тренер и заместитель директора футбольного клуба «Коломна», который выступает в третьем по силе дивизионе страны — Второй лиге, Александр Куранов заявил, что его вызвали на разговор в офис Российского футбольного союза (РФС). Причиной стало поражение «Коломны» от любительского медийного клуба «Амкал» со счетом 1:8 в рамках Кубка России. Слова Куранова приводит портал ODDS.ru.

«Вызывали в РФС, задавали вопросы по игровым моментам. Идет дальнейшая проверка. Думаю, обойдемся без санкций. У нас в клубе внутренняя проверка тоже продолжается», — сказал заместитель директора «Коломны».

В настоящий момент департамент защиты игры РФС проводит расследование в отношении игроков «Коломны», которые подозреваются в игре на ставках против собственного клуба.

Вскоре после разгромного поражения от «Амкала» клуб покинул защитник Кадыргали Симбаев. Кроме того, из «Коломны» ушел директор Максим Веселкин, его место занял Андрей Костяков.

Ранее клуб из Махачкалы обошел европейские клубы в борьбе за 21-летнего таланта.

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