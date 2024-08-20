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Стал известен новый лидер «Локомотива» после ухода Дзюбы

Нападающий Сулейманов назвал Баринова и Лантратова новыми лидерами «Локомотива»

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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что после ухода форварда Артема Дзюбы, полузащитника Антона Миранчука и нападающего Максима Глушенкова лидером в команде стал вратарь Илья Лантратов наряду с капитаном клуба Дмитрием Бариновым. Слова Сулейманова приводит Legalbet.

«Илья Лантратов, как старший, поддерживает раздевалку вместе с Димой Бариновым. Но в целом у нас очень сплоченная команда, как семья. В обычных условиях даже нет такого деления на старших и младших», — сказал Сулейманов.

Нападающий подчеркнул, что более опытные футболисты активно принимают участие в решении серьезных вопросов, а в остальном все игроки одинаково помогают друг другу.

В пяти прошедших турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» одержал четыре победы — над «Акроном» (3:2), «Ахматом» (5:0), махачкалинским «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), а также один раз проиграл московскому «Динамо» (1:3).

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее иностранный футболист заявил, что осознал уровень чемпионата России после матча со «Спартаком».

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