В «Вашингтоне» восхитились Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик назвал реальным вариант, в котором российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Овечкин делает такие вещи, о которых люди и не подозревали, так что побить рекорд Гретцки в новом сезоне реально», — заявил он.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее в «Вашингтоне» дали совет Овечкину по поводу рекорда Гретцки.