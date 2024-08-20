Тренер избитого боксера Двали рассказал о его состоянии

Иван Щелок, тренер избитого в Крыму российского боксера Дмитрия Двали, раскрыл подробности о восстановлении спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Восстановление будет долгим. Но Дима настроен позитивно, это самое главное. Верим и надеемся!» — заявил Щелок.

По изначальной версии, 28 июля Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен якобы заступился за юношу, но его самого сильно избили и повредили глаз. Боксера сначала госпитализировали в Феодосии, а после переправили в Москву.

12 августа появилась информация, что Двали стал участником пьяной драки. 15 августа Двали сообщил, что в момент произошедшего находился в трезвом состоянии.

8 августа стало известно, что Двали удалось сохранить глаз, который был поврежден в ходе драки. Telegram-канал SHOT указал, что операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся «собрать» глаз, равнялся примерно 1%, однако врачам удалось это сделать и зашить сетчатку. При этом точных прогнозов, как поведет себя прооперированный глаз, медики не дают — точно это будет понятно через один-два месяца.

Ранее Умар Кремлев сообщил, что Двали получил повреждение глаза из-за удара кастетом в драке.