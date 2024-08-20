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«Всегда есть напряжение»: игрок «Спартака» об отстранении Соболева

Угальде об отстранении Соболева: в «Спартаке» всегда есть напряжение

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, что почувствовал, когда от тренировок с основной командой отстранили российского форварда Александра Соболева. Его слова приводит Sport24.

«Это «Спартак» — здесь всегда есть конкуренция, напряжение и давление на игроков. Это нормально. Мне нужно просто продолжать делать то, что умею», — заявил он.

Угальде перебрался в «Спартак» из чемпионата Нидерландов, где выступал за «Твенте», в январе этого года. Красно-белые заплатили за его приобретение €13 млн. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года. В прошлом сезоне футболист подвергался критике, поскольку в 12 матчах Российской премьер-лиги не смог забить ни одного гола. В этом году он забил пять голов в последних пяти матчах.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Ранее владельцы «Спартака» и «Зенита» дали добро на переговоры по Соболеву.

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