Российский футболист не поверил, что в Москве можно прожить на 100 тысяч рублей

Российский голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев в интервью на YouTube-канале «Коммент.шоу» удивился словам других игроков, что в столице можно прожить на 50–100 тысяч, добавив, что его траты были бы в Москве в два раза больше, чем в Самаре.

«Читал эти интервью! Не понимаю, когда типы это говорят, особенно профессиональные спортсмены. Типа они не ходят, не ужинают, ни на что не тратят. Особенно которые семейные... Не знаю», — заявил Ломаев.

Футболист отметил, что в Самаре он тратит в месяц на жизнь примерно 250 тысяч рублей, из которых 70 тысяч уходят на аренду квартиры.

Ломаев летом 2020 года в составе группы из восьми футболистов «Чертаново» перешел в клуб «Крылья Советов», выступавший в Первой лиге. 21 апреля 2021 вышел в стартовом составе в матче 1/2 финала Кубка России против «Ахмата», завершившегося со счетом 0:0 (4:1 в серии пенальти), однако перед серией пенальти был заменен.

«Крылья Советов» в новом сезоне Российской премьер-лиги после пяти туров идут на 14-м месте в турнирной таблице, набрав три балла.

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