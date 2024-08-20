Известный борец заявил, что прыгнул бы в грязную Сену ради России

Каскадер Магомедрасул Рабаданов, который профессионально занимается борьбой, кикбоксингом и скалолазанием, победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер заявил, что согласился бы пойти на риск и прыгнуть в грязную Сену, если бы выступал за Россию на Олимпийских играх.

«Если я представляю страну, защищаю честь России и если это очень важно, то да, согласился бы прыгнуть в Сену. Тем более у меня хорошая иммунная система, меня никакая зараза не берет!» — сказал Рабаданов.

Победитель шоу «Титаны» также рассказал о своей спортивной подготовке.

«Каскадеры не смотрят на себя как на спортсменов. Они очень расслаблены. Но я себя прокачиваю, чтобы быть лучше всех. Не только чтобы в кино делать трюки, а чтобы уметь все. Сила, ловкость, умение драться — все это нужно. У меня хорошая подготовка в скалолазании — я без страховки этим занимаюсь, борьба, кикбоксинг, капоэйра, бои ММА. Максимальный арсенал», — сказал Рабаданов.

Ранее каскадер рассказал, как победил Конора: «Это было тяжелее всего».