Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не понял, что хотели пропагандировать»: известный борец — об отказе смотреть Игры

Борец Рабаданов отказался смотреть Олимпиаду из-за пропаганды

close
100%
International Olympic Committee

Каскадер Магомедрасул Рабаданов, который профессионально занимается борьбой, кикбоксингом и скалолазанием, победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер заявил, что отказался смотреть Олимпийские игры в Париже — 2024 после церемонии открытия.

Праздничное мероприятие вызвало негативную реакцию части зрителей из-за мужчин, переодетых в женщин, в образе учеников Иисуса Христа, а также женщины с бородой. Данные артисты изображали сцену, которая показалась зрителям пародией на библейский сюжет «Тайная вечеря».

«После церемонии открытия вообще пропало желание следить за Олимпиадой. Не понял, что они хотели всем сказать и что пропагандировать», — сказал Рабаданов.

Также каскадер отметил, что рассматривает возможность уйти в профессиональный спорт: он серьезно занимается борьбой.

«Мне тренеры часто говорили, что у меня большой потенциал и что я вполне мог бы дойти до Олимпиады, например, в какой-нибудь борьбе. Но я не могу сосредоточиться на одном виде спорта, мне интересно пробовать разное. Возможно, все-таки займусь», — сказал Рабаданов.

Ранее каскадер заявил, что Павлюченко не проявил характера на шоу «Титаны».

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами