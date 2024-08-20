«Не понял, что хотели пропагандировать»: известный борец — об отказе смотреть Игры

Каскадер Магомедрасул Рабаданов, который профессионально занимается борьбой, кикбоксингом и скалолазанием, победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер заявил, что отказался смотреть Олимпийские игры в Париже — 2024 после церемонии открытия.

Праздничное мероприятие вызвало негативную реакцию части зрителей из-за мужчин, переодетых в женщин, в образе учеников Иисуса Христа, а также женщины с бородой. Данные артисты изображали сцену, которая показалась зрителям пародией на библейский сюжет «Тайная вечеря».

«После церемонии открытия вообще пропало желание следить за Олимпиадой. Не понял, что они хотели всем сказать и что пропагандировать», — сказал Рабаданов.

Также каскадер отметил, что рассматривает возможность уйти в профессиональный спорт: он серьезно занимается борьбой.

«Мне тренеры часто говорили, что у меня большой потенциал и что я вполне мог бы дойти до Олимпиады, например, в какой-нибудь борьбе. Но я не могу сосредоточиться на одном виде спорта, мне интересно пробовать разное. Возможно, все-таки займусь», — сказал Рабаданов.

Ранее каскадер заявил, что Павлюченко не проявил характера на шоу «Титаны».