В «Вашингтоне» оценили межсезонную форму Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин будет в хорошей физической форме перед стартом сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Люди также должны помнить, что Алексу 38, скоро 39. У него семья, дети, так что в конце сезона ему нужно время, чтобы мысленно перезагрузиться, отправиться в отпуск, провести время с родными и отвлечься от игры в хоккей, чтобы к началу тренировок он думал: «Я готов и рад приступить к работе в зале», — заявил специалист.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее в «Вашингтоне» дали совет Овечкину по поводу рекорда Гретцки.