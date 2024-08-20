Легендарный боксер Лебедев поразил всех на экстремальном шоу

Каскадер Магомедрасул Рабаданов победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер восхитился выступлением 44-летнего боксера, чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2018 год Дениса Лебедева, который дошел до поздних стадий проекта.

«Лебедев — крупный, немолодой, но проявлял боксерский дух. Он не умел сдаваться. Он просто всех удивлял. Я поражался. Он реально камень, но тоже где-то чего-то не хватило», — сказал Рабаданов.

Каскадер заявил, что планирует отдать выигранные 10 млн рублей на благотворительность.

«Я сразу сказал, что если выиграю, то потрачу деньги на благо, на помощь тем, кому она нужна, на что-то полезное. То есть не на материальные свои желания», — подчеркнул Рабаданов.

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