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«Было тяжелее всего»: каскадер неожиданно победил Конора на экстремальном шоу

Каскадер Рабаданов: тяжелее всего было бороться с Конором в финале «Титанов»

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Пресс-служба ТНТ

Каскадер Магомедрасул Рабаданов победил всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ и выиграл 10 млн рублей. В интервью «Газете.Ru» каскадер назвал самым тяжелым испытанием борьбу с профессиональным бойцом ММА — Анатолием Надратовским по прозвищу Конор. Этот спортсмен внешне напоминает ирландского экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Мне было тяжелее всего в финальном испытании, когда нужно было перетягивать канат с Конором. Никто не ожидал, что мы будем бороться друг против друга. Конор — сильный атлет. Это было очень сложно для меня», — признал Рабаданов.

Также каскадер заявил, что участники негативно восприняли формат заговоров на шоу, когда двое могли договориться, чтобы убрать с проекта третьего.

«Большинство к этому отнеслось негативно, нехорошо. Мы пришли честно соревноваться. И лично для меня победа в заговоре была бы поражением. Я не мог бы радоваться этой победе», — подчеркнул Рабаданов.

На шоу «Титаны» между собой соревновались 99 сильнейших людей России.

Ранее каскадер раскрыл, как победил олимпийского чемпиона Далалояна.

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