В «Вашингтоне» ответили, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в новом сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин в сезоне-2024/25 сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Наш персонал, его партнеры по команде, он сам проделываем действительно хорошую работу, сосредоточиваясь на том, чтобы сделать все необходимое, чтобы достичь цели. Нет сомнений, что люди внутри нашей организации, тренеры, игроки с нетерпением ждут, что этот день наступит как можно скорее», — заявил Карбери.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Всего в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее стало известно, когда Овечкин вернется в США.