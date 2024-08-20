«Не Месси или Роналду»: экс-игрок сборной России призвал не возвышать Глушенкова

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что обсуждение успехов и игры российского нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова является чрезмерным. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте начнем с того, что мы обсуждаем Глушенкова, но он не является Лионелем Месси или Криштиану Роналду, но очень много обсуждаем. Вот он сломал руку, но есть другие футболисты в «Зените», которые могут заменить. Да, он хорошо начал сезон, но мы слишком его возносим, футболиста, который второй сезон играет на хорошем уровне», — заявил Семшов.

19 августа Глушенков перенес операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками. 24-летний полузащитник ближайшее время будет передвигаться с металлической спицей в кости правой руки. Ожидается, что перелом лучевой кости затянется приблизительно через 3-4 недели.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее ветеран ЦСКА заявил о народном гневе в случае невызова Глушенкова в сборную.