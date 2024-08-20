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Нападающий «Ахмата» Агаларов раскрыл личную цель на сезон

Нападающий «Ахмата» Агаларов заявил о стремлении побеждать в каждом матче

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РИА Новости

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о личной цели на сезон-2024/25. В комментарии порталу Legalbet он заявил, что хочет помогать своей команде выигрывать каждый матч.

«Индивидуальная цель на сезон? Выходить на поле, забивать голы и приносить команде победу в каждом матче. Думаю, ни один футболист не ставит перед собой задачу набрать 20 или 30 голов за сезон. Нападающий в каждом матче выходит с целью забить мяч», — сказал Агаларов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Агаларов провел за грозненцев три матча, в которых не отметился забитыми мячами. В нынешнем сезоне на его счету также кубковая игра против «Пари НН», где он отличился с пенальти.

«Ахмат» после пяти туров РПЛ расположился на 15-м месте в турнирной таблице, набрав три очка. В понедельник, 19 августа, грозненцы потерпели поражение 0:1 от махачкалинского «Динамо», куда, по данным СМИ, может перейти Агаларов. Действующий контракт нападающего с клубом из Грозного рассчитан до июля 2025 года.

Ранее игрок ЦСКА Яковлев сообщил о травме на просмотре в махачкалинском «Динамо».

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