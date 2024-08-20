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Стало известно, почему форвард ЦСКА не перешел в махачкалинское «Динамо»

Игрок ЦСКА Яковлев сообщил о травме на просмотре в махачкалинском «Динамо»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Нападающий московского ЦСКА Владислав Яковлев сообщил, что получил травму во время просмотра в махачкалинском «Динамо». Об этом он рассказал в комментарии порталу Legalbet, пояснив, что из-за повреждения его переход в команду из Дагестана не состоялся.

«Да, я был на просмотре в махачкалинском «Динамо». Я провел там две тренировки. На второй мне попали в голеностоп, он опух. Мне сделали МРТ, врачи сказали, что нужно дать паузу. Поэтому после этого я вернулся в расположение ЦСКА. На этом все закончилось», — сказал Яковлев.

Яковлев является воспитанником армейцев, он дебютировал за основу красно-синих в 2021 году. В общей сложности, он провел за главную команду ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. В сезоне-2023/24 на правах аренды нападающий выступал за «Пари НН» и «Химки».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА идет на седьмом месте после пяти туров, набрав семь очков. «Динамо» из Махачкалы в понедельник, 19 августа, одержало первую победу в РПЛ, обыграв «Ахмат» 1:0, набрало пять очков и поднялось на 11-ю строчку.

Ранее игрок ЦСКА Круговой назвал реальной борьбу за чемпионство для своей команды.

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