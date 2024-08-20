Российская гимнастка вышла на пляж в леопардовом бикини

Российская гимнастка Дарья Дубова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новый пост.

Спортсменка показала кадры на берегу одного из пляжей в леопардовом раздельном купальнике, подняв обе руки в локтях к голове.

25-летняя Дубова является победительницей Юношеских Олимпийских игр 2014 года и чемпионкой европейского первенства 2013 года в групповых упражнениях, имеет звание мастера спорта международного класса. В 2015 году стала членом взрослой сборной России по художественной гимнастике, спустя три года завершив карьеру в национальной команде.



В 2018 году Дубова стала бронзовой призеркой чемпионата мира в соревнованиях по эстетической гимнастике.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали, однако российские гимнастки продолжают выступать лишь на внутренней арене.

Ранее гимнастка Дина Аверина выложила новое пляжное фото.