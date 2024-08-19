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В пивоваренной компании допустили создание хоккейного клуба в КХЛ

В КХЛ может появиться клуб пивоваренной компании «Балтика»

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Global Look Press

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может появиться команда пивоваренной компании «Балтика». Такую вероятность в комментарии порталу Legalbet допустил вице-президент по продажам компании Егор Гусельников.

Он подчеркнул, что футбольная «Балтика» из Калининграда не имеет отношения к пивоваренной компании. Вместе с тем, Гусельников выразил надежду, что команда вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Говоря о возможном появлении клуба пивоваренной компании в КХЛ, партнером которой «Балтика» стала 19 августа, функционер заявил о готовности к разным форматам сотрудничества.

«Мы открыты к любым форматам взаимодействия. Понимаем, что это совсем другое сотрудничество, другой бизнес, но почему бы и нет», — сказал Гусельников.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени — 3 сентября.

Ранее вице-президент КХЛ Доброхвалов заявил о продолжении работы над разрешением продажи пива на матчах.

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