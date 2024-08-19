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Махачкалинское «Динамо» одержало историческую победу в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ, обыграв «Ахмат»

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Александр Вильф/РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В матче пятого тура чемпионата России дагестанская команда оказалась сильнее грозненского «Ахмата». Игра прошла в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 1:0.

Единственный мяч в игре забил иранский нападающий Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад — форвард отличился точным ударом с левой ноги на 87-й минуте игры.

После этой победы махачкалинский коллектив в турнирной таблице набрал пять очков и поднялся на 11-е место чемпионата России. «Ахмат» с тремя баллами расположился на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре махачкалинцы сыграют на выезде против казанского «Рубина». Игра пройдет 23 августа на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ахмат» в шестом туре сыграет против подмосковных «Химок» — матч состоится 24 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Наир Тикнизян назвал причину спада в своей игре.

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