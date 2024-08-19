Иранец с фамилией из 25 букв забил дебютный мяч в РПЛ

Новичок махачкалинского «Динамо» иранский футболист Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в матче пятого тура против грозненского «Ахмата».

Форвард отличился точным ударом с левой ноги после выхода на замену в середине второго тайма — иранец поразил ворота соперника на 87-й минуте игры. В данный момент в матче идет компенсированное время ко второму тайму, счет 1:0 в пользу махачкалинской команды.

9 августа 21‑летний футболист подписал долгосрочный контракт с «Динамо» и будет выступать за российский клуб под 10‑м номером.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в РПЛ.

В сезоне-2024/2025 команда идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Команде удалось сыграть вничью с «Химками» и «Краснодаром».

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