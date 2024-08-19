«Химки» могут купить Луну

Подмосковные «Химки» в текущее трансферное окно могут закрыть сделку по защитнику калининградской «Балтики» Диего Луне. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, балтийцы могут продать венесуэльского футболиста за сумму, которая заметно превышает затраты на его трансфер, составляющие €250 тыс.

В текущем сезоне Первой лиги Луну провел два матча, в которых не отличился результативными действиями.

18 августа «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» — встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе подмосковной команды счет открыл Эдгардо Фаринья. За две минуты до конца основоного времени Андрей Мостовой восстановил равновесие в счете.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает десятое место.

Ранее сообщалось, что «Рубин» одержал волевую победу над «Акроном».