«Рубин» одержал волевую победу над «Акроном»

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» одержал волевую победу над тольяттинским «Акроном».

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды под руководством Рашида Рахимова. Счет в матче на девятой минуте открыл Максим Палиенко, вывел «Акрон» вперед. На 54-й минуте мяч в собственные ворота забил защитник Константин Савичев, а на 90-й минуте 26-летний албанский нападающий Мирлинд Даку установил окончательный счет игры.

После этой игры в активе казанской команды семь баллов и восьмая строчка в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с четырьмя баллами располагается на 12-й позиции.

В следующем туре казанский клуб на своем поле сыграет против махачкалинского «Динамо». Игра пройдет 23 августа на стадионе «Ак Барс Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Акрон» 24 августа сыграет против столичного ЦСКА в гостях. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в 15:00 по Москве.

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