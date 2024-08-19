Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге АТР

Российский теннисист Андрей Рублев сохранил за собой шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после очередного его обновления. Новый рейтинг опубликован на официальном сайте ATP.

На счету Рублева 4805 очков. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который идет на пятой строчке с активом 6275 баллов. Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — испанец Карлос Алькарас.

17 августа Рублев уступил Яннику Синнеру на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати В матче россиянин вел в счете во втором сете, но в итоге упустил преимущество. Синнер выиграл встречу со счетом 4:6, 7:5, 6:4. Матч шел 2 часа 26 минут.

13 августа Рублев не смог выиграть титул чемпиона турнира серии «Мастерс» в Монреале. В финальной игре турнира шестая ракетка мира уступил представителю Австралии Алексею Попырину. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

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