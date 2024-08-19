Стало известно, подпишет ли «Спартак» Актюркоглу

Московский «Спартак» не сможет подписать полузащитника стамбульского «Галатасарая» Керема Актюркоглу. Об этом сообщает издание Fanatik.

По информации источника, футболист отказался от идеи переезда в Россию, заявив о желании сосредоточиться на европейской карьере.

Изначально российский клуб предложил 25-летнему форварду контракт с окладом в размере €2,2 млн, в то время как игрок хочет получать гарантированно от €3 млн до €4 млн за сезон.

Актюркоглу стал футболистом «Галатасарая» в 2020 году. В минувшем сезоне он провел за команду 54 матча, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в €15 млн. Вместе со сборной Турции принял участие в 1/4 финала Евро-2024.

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 10 очков за пять туров.

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