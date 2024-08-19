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Эмблему клуба РПЛ убрали со стадиона в Самаре

«Акрон» убрал эмблему «Крыльев» стадиона в Самаре перед игрой с «Рубином»

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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Тольяттинский «Акрон» убрал эмблему «Крыльев Советов» со стадиона «Солидарность Самара Арена» перед игрой пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом сообщила пресс-служба дебютантов РПЛ в Telegram-канале.

«Акрон» предложил своим болельщикам флешмоб — набрать 63 тысячи комментариев под одним из постов, пообещав в этом случае изменить дизайн домашнего стадиона. Необходимое количество комментариев было собрано за несколько часов, после чего клуб приложил фото арены без логотипа самарцев.

В данный момент в матче «Акрон» — «Рубин» идет первый тайм, счет 1:0 в пользу тольяттинской команды.

17 августа «Крылья Советов» уступили московскому «Динамо» в со счетом 0:1. Единственный мяч забил бразильский хавбек бело-голубых Бителло на 75-й минуте.

После пяти туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав три очка. Единственная победа была одержана в предыдущем туре против воронежского «Факела».

Ранее переход Александра Соболева в «Химки» назвали фейком.

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