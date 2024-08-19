Матчи сборной России с Вьетнамом и Таиландом назвали необходимостью

Предстоящие товарищеские матчи сборной России с национальными командами Вьетнама и Таиланда являются необходимыми и важными вне зависимости от статуса соперников. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Нужно, чтобы сборная играла. Сборы, тренировочные моменты, подготовка — это все необходимо. Но сборная должна играть, и чтобы болельщики ходили. Кроме того, это воможность посмотреть на игроков — в каком они физическом состоянии и как они себя чувствуют в коллективе», — считает Деменко.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске.

Ранее Деменко заявил, что Карпин знаком с игрой вызванного в сборную России нападающего датского «Вайле» Германа Онугхи.