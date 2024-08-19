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Лучший бомбардир РПЛ 100 раз нарушил ПДД

Игрок «Зенита» Глушенков за год 100 раз нарушил правила дорожного движения

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Максим Глушенков за год 100 раз нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, общая сумма штрафа 24-летнего футболиста, лидирующего в списке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), превысила 100 тысяч рублей. Отмечается, что Глушенков на данный момент закрыл все задолженности перед государством и больше не имеет долгов за нарушения ПДД.

18 августа «Зенит» сыграл вничью с «Химками» — встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским «Спартаком» . Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос, кем «Зениту» заменить Максима Глушенкова.

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