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В совете директоров «Локомотива» заявили, что клуб становится базовым для сборной

Нагорных: «Локомотив» становится базовым клубом сборной России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб становится базовым для сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Батраков и Раков — будущее российского футбола. Линия, избранная «Локомотивом», направлена на развитие российского футбола. Из нашей команды вызвали аж девять человек! Можно сказать, что «Локомотив» становится базовым клубом сборной», — заявил Нагорных.

19 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал фамилии футболистов, которые попали в расширенный список для подготовки к сентябрьским матчам.

Игры пройдут во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом пятого сентября, а седьмого — с Таиландом. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Ранее российский тренер рассказал о своем опыте общения с судьями.

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