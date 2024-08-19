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Футболист «Факела» рассказал, с чем связана неудачная серия команды

Квеквескири: никто не ждал такого начала сезона

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, с чем связан неудачный старт сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова хавбека приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Неудачи бывают. У нас достаточно долгая серия неудач, надеемся, что скоро все изменится. Наверное, если бы мы понимали, в чем дело, такого бы результата не было бы. Если и случается поражение, то оно должно быть достойным», — заявил Квеквескири.

«Факел» уступил московскому «Спартаку» в матче пятого тура РПЛ со счетом 0:3. В составе победителей точными ударами отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав десять очков. «Факел» идет на 16-й строчке, сумев набрать один балл. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набравший 13 очков.

Ранее сообщалось, что в «Факеле» провели «мужской» разговор после разгрома от «Спартака».

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