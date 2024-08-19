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Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Глушенков получил вызов в сборную

Экс-игрок Деменко: было бы удивительно, если бы Глушенкова не взяли в сборную

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вызов атакующего полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России не вызывает удивления. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший форвард сине-бело-голубых Максим Деменко, добавив, что было бы странно, если бы главный тренер национальной команды Валерий Карпин не вызвал игрока.

«Валерий Георгиевич все понимает — было бы удивительно, если бы он не взял Глушенкова в сборную. Другой вопрос, как Максим будет восстанавливаться после травмы. Но все-таки рука — это не нога, так что он все равно будет тренироваться. А все нюансы, думаю, при встрече они обязательно обсудят. Сборная — это приоритет для любого футболиста», — считает Деменко.

По данным СМИ, между игроком и тренером возник конфликт, когда Глушенков отказался выходить на замену в товарищеском матче сборной России. На данный момент на счету футболиста два матча за национальную команду.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги с семью мячами после пяти туров. В матче 5 тура против «Химок» (1:1) игрок получил перелом руки и выбыл на неопределенный срок.

Ранее Глушенков вошел в расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом.

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