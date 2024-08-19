Вратарь махачкалинского «Динамо» рассказал, как в городе оценили выход в РПЛ

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал, как в городе приняли выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

»Дагестан – футбольная республика. Думаю, они рады, что мы вышли в Премьер-Лигу. На каждый матч нас приходят поддержать десятки тысяч людей — им огромное спасибо. Атмосфера на нашем стадионе просто супер», — заявил Волк.

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 заняло второе место в Первой лиге, набрав 61 очко. Такой результат позволил команде, главным тренером которой является Хасанби Биджиев, выйти напрямую в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В сезоне-2024/2025 коллектив идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка. Команде из Махачкалы удалось сыграть вничью с «Химками» и «Краснодаром». Кроме того, динамовцы проиграли «Локомотиву» и «Пари НН».

В текущем туре чемпионата России «Динамо» (Махачкала) сразится с «Ахматом». Игра пройдет 19 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Волк рассказал о целях клуба на ближайшие годы.