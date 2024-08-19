В Москве пройдут соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА

24 и 25 августа в Москве состоится масштабный фестиваль спорта для всей семьи ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 2024. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Впервые этот фестиваль пройдет на двух важных спортивных локациях столицы — в Крылатском и Лужниках.

24 августа в Крылатском пройдут забеги на 10 км, 5 км, а также на 500 м и 1000 м для детей до 12 лет. Также в этот день состоится Детский кубок ФТР

Помимо этого, 24 августа также пройдет ДЕТСКИЙ КУБОК ФТР: дети от 4 до 6 лет будут соревноваться в дуатлоне — это разновидность триатлона, где этап плавания заменен вторым беговым. Участники постарше (7-14 лет) будут соревноваться в триатлоне.

25 августа пройдет «железный» и «полужелезный триатлон» — 3,8 км плавание, 180 км велогонка, 42,2 км забег и 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег. Дистанция начнется в Крылатском и пройдет через центр Москвы, Лужнецкую и Фрунзенскую набережные и завершится на территории «Лужников».

Маршрут соревнований начнется в Крылатском: здесь состоится плавательный этап, который пройдет на гребном канале. Велосипедный этап будет проложен по Звенигородскому шоссе – впервые в истории гонок – через самый центр Москвы. А беговой этап пройдет по Лужнецкой и Фрунзенской набережным с торжественным финишем на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

«Невозможно переоценить значимость этого фестиваля. Быть частью такого исторического события — это невероятный опыт. Надеюсь, что после этих соревнований многие захотят попробовать себя в триатлоне. Большая благодарность Федерации триатлона России за помощь в подготовке этого события», – рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

«Раньше длинные гонки проходили только в Сочи и Санкт-Петербурге. Хочется, чтобы столица добавилась к ним. Для многих триатлетов Москва — это самая желанная локация», — заявила президент Федерации триатлона России и руководитель оргкомитета старта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226» Ксения Шойгу.

Ранее стал известен победитель гонки IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.