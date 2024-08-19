Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, почему ЦСКА проиграл «Локомотиву»

Ловчев: у ЦСКА нет разнообразия в атаке

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, почему московскому ЦСКА не удалось добыть очки в матче с «Локомотивом». Слова эксперта приводит «Матч ТВ».

«У ЦСКА нет разнообразия в атаке. Был Чалов, но это выдвинутый бомбардир. В первом тайме ЦСКА владел преимуществом и входил в штрафную. А у «Локомотива» в линии атаки быстрые и молодые футболисты, которые просто дождались своего шанса», — заявил Ловчев.

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян. Он отличился на 90-й минуте матча. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 12 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе семь баллов. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 13 баллов.

Ранее футболист ЦСКА оценил шансы команды на чемпионство.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами