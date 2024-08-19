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Российский тренер рассказал о своем опыте общения с судьями

Ташуев: в 1993 году побежал бить судей, меня бандиты вывели за руку

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о своем опыте общения с арбитрами. Слова экс-наставника воронежского клуба приводит «Матч ТВ».

«Помню, в 93‑м году я работал во Второй лиге в команде «Дружба» из Буденновска. В Астрахани побежал на поле судей бить. Меня бандиты за руку взяли и вывели», — заявил Ташуев.

17 августа «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2. В первом тайме гости забили дважды — на 17-й минуте забил аргентинский нападающий Брайан Мансилья и костариканский форвард Джимми Марин на 35-й. Все изменила замена: во втором тайме на поле появился нападающий «Ростова» Николай Комличенко. Уже через несколько минут ему удалось сравнять счет — он забил два гола на 51-й и 52-й минутах матча. Победный мяч в концовке забил бразилец Роналдо на 90+4 минуте.

По окончании этой встречи спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в жесткой форме раскритиковал судейство.

Ранее «Динамо» одержало четвертую победу в РПЛ.

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