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Мадридский «Реал» не смог обыграть «Мальорку» в матче первого тура Ла Лиги

«Мальорка» сыграла вничью с «Реалом» в первом туре Ла Лиги

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Nacho Doce/Reuters

Мадридский «Реал» не смог обыграть «Мальорку» в выездном матче первого тура испанской Ла Лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первым в этой игре удалось забить «Реалу» — бразильский нападающий Родриго открыл счет на 13-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора. Еще много раз мадридцы могли отличиться в первом тайме, однако после перерыва свой мяч забил нападающий «Мальорки» Ведат Мурики из сборной Косова на 53-й минуте. На последних секундах встречи красную карточку получил защитник «Реала» Ферлан Менди.

В следующем туре «Мальорка» сыграет на выезде против «Осасуны» 24 августа, а «Реал» дома примет «Вальядолид» — встреча состоится 25 августа.

14 августа мадридский «Реал» в шестой раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА, что стало новым мировым рекордом.

Испанский клуб со счетом 2:0 обыграл итальянскую «Аталанту». Ранее клуб завоевывал трофей в 2002, 2014, 2016, 2017 и 2022 годах. «Реал» опередил испанскую «Барселону» и итальянский «Милан», которые выигрывали трофей по пять раз.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче первого тура АПЛ.

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