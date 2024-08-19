Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прах советских фигуристов привезут в Россию и захоронят

Прах советских фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Петербурге

close
100%
Дмитрий Донской/РИА Новости

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова будет захоронен в России. Все необходимые соглашения для возвращения останков в страну достигнуты, сообщили близкие спортсменов ТАСС.

Олег Протопопов дожил до ноября 2023 года. Он проживал в Швейцарии, а нго кремация прошла в Гриндельвальде. Прах был захоронен в префектуре города. В 2022 году он завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище рядом с супругой Людмилой Белоусовой, чей прах он хранил дома.

»«Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация спустя столько месяцев разрешилась. Все договоренности достигнуты, и в ближайшее время прах Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны будет доставлен в Санкт-Петербург, - сообщили близкие.

Родственники уточнили, что спортсмены будут захоронены на Волковском кладбище, как и завещал знаменитый фигурист. Ожидается, что это произойдет 11 сентября».

Белоусова и Протопопов стали олимпийскими чемпионами на Играх в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара четырежды подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и Европы (1965-1968), а также трижды завоевывала серебро на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах Европы.

Ранее фигуристы Трусова и Игнатов поженились.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами