Тренер «Локомотива» о победе над ЦСКА: качество отошло на второй план

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА качество отошло на второй план, передает пресс-служба команды.

«Вопрос по качеству — да, но сейчас качество отошло на второй план. Это дерби, и мы в нем добились положительного результата. Мы выиграли», — сказал Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Наир Тикнизян. Он отличился на 90-й минуте матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, набрав 12 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе семь баллов. Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», набрав 13 баллов. Московское «Динамо» опережает «Локомотив» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на своем поле с «Ростовом». Встреча состоится 25 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

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